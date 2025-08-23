Afrique: Afrobasket 2025 - Sans Jilson, nous devons donner beaucoup plus - Pep Clarós

23 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/MC/BS

Luanda — Avec l'absence confirmée de Jilson Bango, blessé, l'équipe nationale masculine senior de basket-ball devra donner beaucoup plus face aux Cameroun, selon l'entraîneur Pep Clarós.

Se confiant à la presse à l'issue du dernier entraînement, marqué par la consolidation des systèmes tactiques, le sélectionneur a regretté l'absence du pivot, ajoutant qu'il allait beaucoup manquer.

« Nous savons que Jilson ne peut pas jouer, nous devons donc donner plus et faire un effort supplémentaire pour des choses que nous n'avions pas encore faites », a-t-il réitéré.

L'entraîneur espagnol, qui dirige la sélection lors de son deuxième Afrobasket, a demandé patience et sérénité à tous ceux qui aiment et soutiennent l'équipe angolaise dans les bons comme dans les mauvais moments.

Clarós a rappelé qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions de jouer la demi-finale d'un Afrobasket à domicile, réitérant la volonté du groupe de faire un effort supplémentaire pour atteindre l'objectif de remporter la compétition.

L'entraîneur a de nouveau mentionné l'importance du public qui a fait le déplacement au pavillon, remplissant très bien son rôle de soutien du groupe.

Jilson Bango ne peut pas participer à la compétition car il est en traitement après une blessure contractée lors du match contre le Cap-Vert. Il pourrait être absent pendant deux à trois semaines.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.