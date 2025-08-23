Afrique: Afrobasket 2025 - Sans Jilson, nous devons donner beaucoup plus - Pep Clarós

Luanda — Avec l'absence confirmée de Jilson Bango, blessé, l'équipe nationale masculine senior de basket-ball devra donner beaucoup plus face aux Cameroun, selon l'entraîneur Pep Clarós.

Se confiant à la presse à l'issue du dernier entraînement, marqué par la consolidation des systèmes tactiques, le sélectionneur a regretté l'absence du pivot, ajoutant qu'il allait beaucoup manquer.

« Nous savons que Jilson ne peut pas jouer, nous devons donc donner plus et faire un effort supplémentaire pour des choses que nous n'avions pas encore faites », a-t-il réitéré.

L'entraîneur espagnol, qui dirige la sélection lors de son deuxième Afrobasket, a demandé patience et sérénité à tous ceux qui aiment et soutiennent l'équipe angolaise dans les bons comme dans les mauvais moments.

Clarós a rappelé qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions de jouer la demi-finale d'un Afrobasket à domicile, réitérant la volonté du groupe de faire un effort supplémentaire pour atteindre l'objectif de remporter la compétition.

L'entraîneur a de nouveau mentionné l'importance du public qui a fait le déplacement au pavillon, remplissant très bien son rôle de soutien du groupe.

Jilson Bango ne peut pas participer à la compétition car il est en traitement après une blessure contractée lors du match contre le Cap-Vert. Il pourrait être absent pendant deux à trois semaines.