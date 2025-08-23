Angola: Le Président de la République quitte le Japon

Tokyo — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a quitté le Japon vendredi après avoir accompli une mission de quelques jours en tant que président en exercice de l'Union africaine (UA).

Le Président João Lourenço a coprésidé, avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, la 9e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9), qui s'est tenue du 20 au 22 août dans la ville japonaise de Yokohama, près de Tokyo.

À l'aéroport de Tokyo, le Chef de l'État a reçu les salutations de l'ambassadrice d'Angola au Japon, Teodolinda Rosa Rodrigues Coelho, et des autorités protocolaires japonaises.

La TICAD est un mécanisme multilatéral utilisé par le Japon depuis sa création en 1993 pour promouvoir le dialogue avec le continent africain, dans le but ultime de contribuer au progrès des pays de cette région du monde.