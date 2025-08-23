Angola: Le Président João Lourenço termine sa visite au Japon

Yokohama — Le Président de la République et de l'Union africaine (UA), João Lourenço, a clôturé vendredi sa visite officielle au Japon par une réception au palais impérial de Tokyo, où il a été accueilli par l'empereur Naruhito.

Au cours de son séjour, João Lourenço a coprésidé, avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, les travaux de la IXe Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9), qui s'est tenue du 20 au 22 de ce mois dans la ville de Yokohama, dans les environs de la capitale japonaise.

Le sommet a réuni des dirigeants africains et des représentants d'organisations internationales, qui ont approuvé la Déclaration de Yokohama, qui renforce la coopération entre l'Afrique et le Japon dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la science et de la technologie, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

À la clôture, João Lourenço a souligné l'engagement des États africains à faire avancer les projets de paix, de sécurité alimentaire et de développement durable, en soulignant l'importance de partenariats équilibrés pour la transformation économique du continent.