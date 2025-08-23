Angola: Le Président João Lourenço termine sa visite au Japon

22 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IZ/ART/BS

Yokohama — Le Président de la République et de l'Union africaine (UA), João Lourenço, a clôturé vendredi sa visite officielle au Japon par une réception au palais impérial de Tokyo, où il a été accueilli par l'empereur Naruhito.

Au cours de son séjour, João Lourenço a coprésidé, avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, les travaux de la IXe Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9), qui s'est tenue du 20 au 22 de ce mois dans la ville de Yokohama, dans les environs de la capitale japonaise.

Le sommet a réuni des dirigeants africains et des représentants d'organisations internationales, qui ont approuvé la Déclaration de Yokohama, qui renforce la coopération entre l'Afrique et le Japon dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la science et de la technologie, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

À la clôture, João Lourenço a souligné l'engagement des États africains à faire avancer les projets de paix, de sécurité alimentaire et de développement durable, en soulignant l'importance de partenariats équilibrés pour la transformation économique du continent.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.