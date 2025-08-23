Congo-Kinshasa: Libération de 400 agents de la société CAC après environ 10 jours de détention à Kolwezi

Au total, 407 agents de la société de gardiennage Congo Astral Company (CAC) ont été libérés après une dizaine de jour de détention à Kolwezi (Lualaba), indique un communiqué de presse publié vendredi 22 aout par l'ONG Juticia ASBL. Celle-ci dénonce la séquestration et les mauvaises conditions de détention dont ces personnes ont été victimes.

« 407 agents de Congo Astral Company, une société de gardiennage, ont été libéré par le ministère de l'intérieur de la province du Lualaba alors qu'ils étaient détenus séquestrés, pour, semble-t-il, avoir porté de tenues s'apparentant aux tenues de l'armée et de la police ainsi que possédé du matériel soi-disant militaire alors que selon les investigations de Justicia ASBL cette compagnie avait bel et bien reçu des autorisations des autorités compétentes pour détenir ce matériel », a déploré Thimoté Mbuya, président de cette ONG.

Selon lui, ces personnes ont été libérées sans qu'elles aient été mises au courant du motif pour lequel elles ont été « arrêtées, séquestrées pendant plus d'une semaine de détention arbitraire ».

Il demande également que des sanctions soient prises à l'endroit de toutes les autorités qui ont séquestré et détenu arbitrairement ces personnes.

Toutefois, Justicia ASBL encourage les sociétés de gardiennage de continuer à se conformer aux lois de la RDC en la matière, pour éviter de faire l'objet de tracasseries de toute sorte.