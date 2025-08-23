Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2025-2026 - Les enseignants impayés de Masisi et Rutshuru lancent un cri d'alarme

Les enseignants des territoires de Masisi et Rutshuru (Nord-Kivu) lancent un appel au Gouvernement pour que leurs arriérés de salaire, gérés par la Caritas, soient payés avant la rentrée scolaire prévue dans une semaine. Seule une partie des enseignants de Masisi a reçu ses salaires pour les mois de mars et mai, ont déploré vendredi 22 aout les syndicats d'enseignants locaux.

Pour la majorité des enseignants de Masisi et Rutshuru, aucun paiement n'a été versé depuis plus de six mois.

La situation est similaire pour les frais de fonctionnement et la prime de gratuité, dont seul le mois d'avril a été payé depuis le début de l'année.

Bandu Bauma Exauce, de la Force syndicale des enseignants du Congo (FOSYNAT), explique que dans ces conditions, les enseignants de Rutshuru et Masisi sont incapables de préparer la rentrée scolaire de leurs propres enfants: