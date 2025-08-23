Ile Maurice: Rs 253 M - Le prix de la diplomatie mauricienne dans 21 villes du monde

Le ministère des Affaires étrangères a dévoilé le détail des dépenses engagées par l'État mauricien pour ses missions diplomatiques à travers le monde lors de l'exercice financier 2024-2025. Le rapport, soumis à l'Assemblée nationale, offre un panorama détaillé des frais de fonctionnement et des salaires liés aux 21 ambassades et représentations permanentes. L'ensemble des dépenses atteint Rs 253 283 464,26, dont Rs 187 123 279,26 affectées au fonctionnement et Rs 66 160 185 consacrées à la rémunération du personnel.

Ces chiffres mettent en évidence des disparités notables selon les régions et le coût de la vie local. Les missions de New-York, Genève, Londres, Berlin et Beijing figurent parmi les plus onéreuses, tandis qu'Addis Abeba reste la plus économique. New-York domine largement le classement avec Rs 38 125 741,33 de dépenses hors salaires, dont Rs 36 377 590 uniquement pour le loyer annuel. À titre de comparaison, Addis Abeba n'affiche que Rs 906 632,38 hors salaires, dont Rs 598 283 en loyer et Rs 58 095,38 pour l'électricité.

L'écart entre ces deux missions atteint ainsi Rs 37,2 millions, un contraste saisissant. Genève suit de près New-York, avec Rs 18 905 326,56 de dépenses, dont Rs 17 337 480 en loyers. Beijing arrive ensuite avec Rs 16 325 189,76, suivie de Berlin (Rs 12 850 816,22) et de Londres (Rs 10 788 545,21). Rien que ces trois capitales européennes concentrent plus de Rs 42 millions de dépenses annuelles, hors salaires. Les loyers constituent le principal poste budgétaire, représentant à eux seuls Rs 164 380 162 pour l'ensemble des missions.

New-York se distingue avec Rs 36,3 millions en location, suivie par Genève (Rs 17,3 millions), Berlin (Rs 12,1 millions) et Riyad (Rs 9,1 millions). À l'opposé, certaines représentations affichent des frais bien plus contenus : New-Delhi (Rs 1 578 588) et Pretoria (Rs 2 231 918) figurent parmi les plus abordables, tandis qu'Addis Abeba détient le record du loyer le plus bas, à seulement Rs 598 283 par an.

Les autres charges - électricité, eau et télécommunications - restent marginales en comparaison, mais non négligeables. L'électricité totalise Rs 12 465 016,26, l'eau Rs 1 944 958 et les télécommunications Rs 8 333 143. Londres se distingue néanmoins avec une facture d'eau de Rs 404 508, presque le double de celle de Bruxelles, deuxième mission la plus coûteuse sur ce poste (Rs 226 220).

Ce rapport illustre l'ampleur des investissements nécessaires pour maintenir la présence diplomatique de Maurice à l'international. Si certaines missions, implantées dans des métropoles où le coût de la vie est exorbitant, pèsent lourd sur le Budget de l'État, d'autres parviennent à fonctionner avec des moyens bien plus modestes.