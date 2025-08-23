Afrique: CHAN 2025 - Le Sénégal brise les rêves de l'Ouganda en quarts de finale

Le Sénégal a souffert mais s'est qualifié pour les demi-finales grâce à une victoire 1-0 contre l'Ouganda, samedi 23 août. Les Cranes, qui jouaient pour la première fois un quart de finale du CHAN, ont été vaillants. Le manque de réalisme en fin de match nourrira des regrets.

Selon la superstition, l'Ouganda ne perdait jamais un match à domicile, dans l'enceinte du Stade Nelson Mandela, lorsqu'il pleut. Le Sénégal n'en a eu cure. Dans le troisième quart de finale de ce CHAN 2025, les Lions de la Téranga ont mis fin au beau parcours des Cranes à la faveur d'une victoire 1-0. Les Ougandais rêvaient du dernier carré dans une compétition organisée à la maison, après être sortis de la phase de groupe avec une belle première place dans le groupe C, devant l'Algérie et l'Afrique du Sud, pour la première fois de leur histoire.

Ce sont les Sénégalais qui ont frappé les premiers. D'abord avec la première occasion, avec une frappe de Libasse Gueye à l'entrée de la surface, qui prenait la direction de la lucarne, que Joel Mutakubwa a dévié d'une superbe parade (3e). Finalement, après une première période assez fermée, Oumar Ba a ouvert le score (62e), d'une frappe croisée chirurgicale qui est venue se loger au pied du poteau.

L'Ouganda est revenu fort, mais pas assez

Après quoi les Lions sénégalais ont surtout défendu et attendu les erreurs adverses. Si cela a été suffisant pour l'emporter au final, il s'en est fallu de peu pour que les locaux n'égalisent. L'absence de Yaya Ly, suspendu pour le match, a été ressentie. Sous les yeux de leur public venu nombreux, les Cranes ont poussé en fin de rencontre et ont effleurer l'égalisation à deux reprises.

D'abord à la 83e, lorsqu'Odong a bien cru pouvoir profiter d'une faute de main du gardien pour marquer après un corner. Puis, juste avant le temps additionnel, il a manqué quelques centimètres seulement à deux attaquants ougandais, démarqués au deuxième poteau, pour pousser le ballon dans le but de la tête, sur un super centre d'Herbert Achayi.

Mais le miracle n'a pas eu lieu et les tenants du titre ont obtenu leur billet pour les demi-finales, où ils affronteront le Maroc. C'est la deuxième fois du CHAN que le vainqueur de l'édition précédent parvient à se qualifier dans le dernier carré.