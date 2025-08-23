Cote d'Ivoire: Dialogue Public-Privé - Un atelier thématique sur la compétitivité du 25 au 30 août 2025 à San-Pedro

Le Comité de concertation État/secteur privé (Ccesp) organise un atelier thématique sur la compétitivité du 25 au 30 août 2025 à San-Pedro. Ces travaux se déroulent dans le cadre de la mise en oeuvre de la sous-composante « Appui à la mise en place du Dialogue public privé dans les Pôles économiques régionaux » du Programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie (Paca-CI) mis en place en 2021.

Cet atelier vise à identifier des solutions idoines aux défis de la compétitivité relevés par les parties prenantes du Dialogue Public Privé de San-Pedro. Au programme figurent des sessions thématiques sur la compétitivité des entreprises, l'accompagnement des jeunes et femmes entrepreneurs et la gestion des sites touristiques naturels.

Des visites de terrain permettront également de mieux appréhender les réalités des unités de production et des acteurs économiques de la région. Sont également prévues des rencontres « Business to Govnerment » (B2G) qui permettront aux opérateurs économiques d'échanger sur leurs préoccupations quotidiennes avec les responsables de trente (30) structures de l'administration publique.

Près de 500 participants sont attendus, issus des administrations publiques, des collectivités locales, des organisations professionnelles du secteur privé.

« Cet atelier marque une nouvelle étape dans la consolidation du Dialogue Public-Privé à San Pedro et dans le suivi du plan d'actions opérationnelles 2025 du ministère des Finances et du Budget, avec en ligne de mire l'amélioration du climat des affaires et la compétitivité des entreprises locales », explique la secrétaire exécutive du Ccesp), Mariam Fadiga Fofana.

Deuxième pôle économique de Côte d'Ivoire après Abidjan, San Pedro joue un rôle stratégique dans l'économie nationale grâce à son port autonome et ses nombreuses unités industrielles, notamment dans les secteurs du cacao, du bois, du ciment et de l'agroalimentaire. Depuis 2019, la région dispose de son propre Comité local de concertation État/secteur privé (Clcesp), un cadre de dialogue instauré pour rapprocher les acteurs publics et privés conformément à la Stratégie nationale de dialogue public-privé (Sndpp) adoptée en 2017.