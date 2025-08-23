Cameroun: Joshua Osih rejette le consensus pour la présidentielle 2025 - Une posture audacieuse

Joshua Osih, du Social Democratic Front (SDF) au Cameroun, a officiellement confirmé son refus de participer à la désignation d'un candidat consensuel pour l'élection présidentielle de 2025.

En privilégiant une stratégie autonome, il affirme la nécessité de défendre un programme politique clair, sans compromis avec les autres partis ou les structures de la société civile. Cette décision reflète sa volonté de présenter un projet structuré et de prendre position sur les enjeux essentiels du pays, notamment la croissance économique, la lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions.

Accusé par certains de boycotter le dialogue politique mis en place pour un consensus, Joshua Osih se justifie en insistant sur l'importance d'un débat national ouvert et transparent. Selon lui, il est crucial que chaque candidat expose ses priorités de manière distincte afin de permettre aux citoyens de faire un choix éclairé. Sa démarche met également en lumière le rôle du Social Democratic Front comme acteur politique déterminant dans le paysage camerounais, capable de peser sur les décisions stratégiques et de défendre les intérêts du peuple.

En parallèle, Joshua Osih souligne que le Cameroun traverse une période où la croissance économique reste fragile et où le taux de pauvreté demeure préoccupant. Il insiste sur le besoin de politiques publiques ambitieuses et sur la nécessité de renforcer la gouvernance pour garantir l'efficacité des mesures adoptées. La position d'Osih peut ainsi être interprétée comme un signal fort de sa capacité à challenger les méthodes traditionnelles et à promouvoir un leadership politique transparent et responsable.

Cette posture audacieuse pourrait aussi mobiliser les jeunes générations et les électeurs en quête de changement, en positionnant Joshua Osih comme une figure politique moderne et déterminée à défendre les valeurs de démocratie et de développement durable. Son choix stratégique de refuser le consensus pourrait influencer l'ensemble de la campagne présidentielle et attirer l'attention des médias nationaux et internationaux sur ses propositions et sur celles du SDF.