Tunisie: Sfax - Trois morts et treize blessés dans un accident de la route

Un grave accident de la route s'est produit ce samedi dans la région de Chaouket, entre Skhira et Bir Ali Ben Khalifa, dans le gouvernorat de Sfax. Le drame a fait trois morts et treize blessés, selon les déclarations du directeur régional de la santé à Sfax, Hatem Charif.

Dans une déclaration à Diwan FM, le responsable a précisé que trois des blessés se trouvent dans un état critique, ajoutant que tous les blessés ont été transférés à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires et assurer un suivi médical.

Les circonstances de l'accident restent, pour l'instant, inconnues.