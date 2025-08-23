Tunisie: « Boudchart » en vedette à Carthage - Performance interactive annoncée le 28 août

Après avoir électrisé des milliers de voix lors de ses tournées internationales triomphales, et marqué les esprits avec un concert historique rassemblant plus de 200 000 participants au Festival Mawazine, Boudchart, chef d'orchestre, compositeur et précurseur de ce concept unique, revient là où la magie a déjà opéré : la scène mythique de l'amphithéâtre de Carthage, le 28 août 2025.

Boudchart n'est pas seulement un spectacle. C'est un phénomène culturel et musical inédit, Né d'une vision avant-gardiste, ce phénomène culturel réunit des milliers de voix dans une expérience immersive où le public devient le coeur du show. Créateur et référence incontestée, Boudchart y présente également ses propres compositions, mêlant traditions et influences contemporaines pour ouvrir le patrimoine local sur le monde.

Depuis son lancement, ce concept novateur a conquis des dizaines de milliers de participants à travers le monde, notamment grâce à la fameuse vidéo de l'extrait « Gana El Hawa » chantée par le public casablancais lors d'un concert mémorable au Stade Mohamed V qui, en faisant le tour du monde, a propulsé le concept Boudchart au rang de phénomène viral dans le monde arabe et bien au-delà.

Fidèle à sa mission de transmission, Boudchart se positionne en plus comme un véritable parrain des jeunes talents : à chaque concert, il invite des musiciens, chanteurs et danseurs émergents à monter sur scène pour se produire devant un public immense, gagnant en expérience et en visibilité.

Pour ce retour en Tunisie, le spectacle promet un hommage vibrant à la richesse culturelle tunisienne. Un engagement qui se traduit aussi par le soutien concret aux talents tunisiens : qu'il s'agisse de ses concerts en Tunisie ou à l'étranger, l'orchestre multiculturel de Boudchart réunit plusieurs musiciens tunisiens, parmi lesquels le violoniste de renom Outail Maaoui, afin de mettre en valeur leur savoir-faire.

On se souvient que Boudchart avait foulé pour la première fois la scène du Festival International de Carthage lors de sa 58ème édition en 2024 : un concert à guichets fermés dont les billets s'étaient écoulés plusieurs jours à l'avance.

Après ce passage en Tunisie, Boudchart entamera une nouvelle tournée internationale au mois de septembre qui fera vibrer Amsterdam, Madrid, Paris au prestigieux Dôme de Paris, Bruxelles & Montréal.