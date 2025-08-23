Tunisie/Liberia: Mondial 2026 - Deux matchs décisifs attendent les Aigles de Carthage en septembre

23 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le match opposant la sélection tunisienne de football à son homologue du Liberia, comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du Monde 2026 (Groupe H), se déroulera le 4 septembre prochain au stade Hamadi Agrebi de Radès, à partir de 20h00. L'annonce a été faite ce samedi par la Fédération tunisienne de football (FTF) via sa page Facebook officielle.

Selon la même source, le match de la 8e journée, qui opposera la Guinée équatoriale à la Tunisie, se jouera le 8 septembre au stade de Malabo, à 14h00.

À noter que la sélection tunisienne occupe actuellement la première place du Groupe H avec 16 points, devant la Namibie (12 points), le Liberia (10 points), la Guinée équatoriale (7 points), le Malawi (6 points) et Sao Tomé-et-Principe (0 point).

