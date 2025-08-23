Tunisie: Une nouvelle application pour localiser les manuels scolaires dès la rentrée

Une application mobile permettant de localiser les librairies disposant des manuels scolaires recherchés, grâce à un système de géolocalisation et à une base de données actualisée, sera mise en service dès la prochaine rentrée scolaire. C'est ce qu'a annoncé le président-directeur général du Centre national pédagogique (CNP), Karim Daoud.

Dans une interview accordée à l'agence TAP, le responsable a précisé que cette nouvelle application vient compléter celle déjà disponible sur le site du CNP, qui vise à faciliter la recherche de manuels scolaires en identifiant les librairies les proposant.

Il a indiqué, dans ce contexte, que la distribution des manuels scolaires a atteint 75 % dans certaines régions et 100 % dans d'autres, assurant que d'ici la semaine prochaine, tous les titres seront disponibles dans l'ensemble des librairies du pays.

Karim Daoud a également souligné que, dans le cadre de son rôle social et inclusif, le CNP a édité pour l'année scolaire 2025-2026 des manuels en braille, ainsi que des récits et ouvrages parascolaires adaptés aux programmes officiels.

Par ailleurs, 314 titres ont été publiés à l'intention des enfants tunisiens résidant à l'étranger, dont 206 manuels scolaires. Le reste se compose de livres de soutien et de cahiers d'été visant à renforcer leurs compétences en langue arabe et à consolider leur attachement à l'identité nationale.

Le CNP a aussi mis à la disposition des enseignants 390 guides pédagogiques couvrant toutes les matières et niveaux, proposés à des prix accessibles (entre 3 et 8 dinars), ainsi que 15 guides spécifiques destinés aux enseignants des élèves tunisiens à l'étranger.

Enfin, une nouvelle série d'ouvrages parascolaires intitulée « J'accompagne mon enfant », destinée aux élèves du primaire, a également été éditée. Ces ouvrages ont été validés par des experts et inspecteurs pédagogiques.