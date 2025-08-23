Tunisie: Une nouvelle application pour localiser les manuels scolaires dès la rentrée

23 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une application mobile permettant de localiser les librairies disposant des manuels scolaires recherchés, grâce à un système de géolocalisation et à une base de données actualisée, sera mise en service dès la prochaine rentrée scolaire. C'est ce qu'a annoncé le président-directeur général du Centre national pédagogique (CNP), Karim Daoud.

Dans une interview accordée à l'agence TAP, le responsable a précisé que cette nouvelle application vient compléter celle déjà disponible sur le site du CNP, qui vise à faciliter la recherche de manuels scolaires en identifiant les librairies les proposant.

Il a indiqué, dans ce contexte, que la distribution des manuels scolaires a atteint 75 % dans certaines régions et 100 % dans d'autres, assurant que d'ici la semaine prochaine, tous les titres seront disponibles dans l'ensemble des librairies du pays.

Karim Daoud a également souligné que, dans le cadre de son rôle social et inclusif, le CNP a édité pour l'année scolaire 2025-2026 des manuels en braille, ainsi que des récits et ouvrages parascolaires adaptés aux programmes officiels.

Par ailleurs, 314 titres ont été publiés à l'intention des enfants tunisiens résidant à l'étranger, dont 206 manuels scolaires. Le reste se compose de livres de soutien et de cahiers d'été visant à renforcer leurs compétences en langue arabe et à consolider leur attachement à l'identité nationale.

Le CNP a aussi mis à la disposition des enseignants 390 guides pédagogiques couvrant toutes les matières et niveaux, proposés à des prix accessibles (entre 3 et 8 dinars), ainsi que 15 guides spécifiques destinés aux enseignants des élèves tunisiens à l'étranger.

Enfin, une nouvelle série d'ouvrages parascolaires intitulée « J'accompagne mon enfant », destinée aux élèves du primaire, a également été éditée. Ces ouvrages ont été validés par des experts et inspecteurs pédagogiques.

