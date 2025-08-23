Tunisie: Mercato - Trois clubs sur Moutaz Neffati

Le néo-international tunisien de 20 ans ne manque pas de prétendants.

La Presse -- Moutaz Neffati, latéral droit de 20 ans évoluant chez les Suédois de l'IFK Norrkoping, attire actuellement l'attention de trois clubs qui veulent le faire signer. Évalué à hauteur de 400.000 euros, le joueur est convoité par Saint-Étienne, Eyüpspor en Turquie et le Pafos FC, récent sacré champion de Chypre. International tunisien depuis quelque temps après avoir achevé les formalités d'usage, Neffati s'illustre par ses percées et sa maturité tactique.

Wahbi Khazri vers le Qatar

Sous le radar d'un club saoudien, Wahbi Khazri est pisté aussi par Al Wakrah du Qatar qui lorgne du côté du joueur de 34 ans, libre de droit depuis son départ de Montpellier. Khazri rejoindra-t-il son compatriote Aïssa Laïdouni, transféré de l'Union Berlin la saison dernière ?

Alâa Ghram sur le départ ?

Alâa Ghram pourrait quitter le Shakhtar Donetsk. Passé en Ukraine lors du mercato estival 2024, l'ex-axial du CSS n'a pas jusque-là bénéficié de temps de jeu à la hauteur de son talent et de sa marge de progression. De là à envisager un départ, il n'y a qu'un pas à franchir pour son club employeur, sachant que le joueur envisagerait un départ pour préserver sa place en équipe de Tunisie dans l'optique de la CAN 2025 au Maroc et les éliminatoires du Mondial 2026.

À 24 ans, Ghram ne manque pas de prétendants puisque Al Ahly SC et la RS Berkane sont preneurs, outre le fait que l'arrière tunisien a des touches en Série A et en Liga.

Quid de Khalil Ayari ?

Alors qu'il devait signer au profit du Paris Saint-Germain qui envisageait de l'intégrer chez les U23, l'attaquant stadiste, Khalil Ayari, 20 ans, pourrait opter pour une toute autre destination française. En effet, même si Luis Campos, directeur sportif du PSG, aurait validé son transfert, Nice, Rennes, Lens, Lille, Sion et le FC Bâle sont aussi sur les rangs.

Cependant, c'est le LOSC qui tient la corde et selon certaines livraisons de l'Hexagone, les Dogues pourraient mettre 2,5 millions d'euros sur la table, un montant qui reflète le potentiel du joueur.

Youssef Msakni retrouvera-t-il le Parc B ?

Le doyen des clubs tunisiens songe depuis quelque temps déjà à rapatrier l'attaquant Youssef Msakni, 34 ans et libre de droit actuellement. L'ex-pur produit du ST, révélé à l'EST avec qui il a glané trois titres de champion de Tunisie (2009, 2010, 2011), une C1 en 2011 et une Coupe de Tunisie, a durant sa carrière porté les tuniques de Lekhwiya (Al Duhail), Al Arabi SC et Eupen.

Ce faisant, l'Espérance devra composer avec la volonté du joueur, ainsi que la concurrence des Qataris d'Al Rayyan et d'Al Sailiya.

Les prochains jours nous en apprendront davantage sur la prochaine destination de Msakni.