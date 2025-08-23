Tunisie: Ajustement des prix des semences céréalières en vue de la saison 2025-2026

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé l'ajustement de la liste des prix des semences sélectionnées et ordinaires, dans le cadre d'un programme visant à assurer des quantités suffisantes de céréales en prévision de la campagne céréalière 2025-2026.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère a précisé que les prix des semences sélectionnées sont fixés à 170 dinars le quintal pour le blé dur, 140 dinars pour le blé tendre et 130 dinars pour l'orge et le triticale.

S'agissant des semences ordinaires commerciales et contrôlées, elles concernent uniquement l'orge, qui sera vendue à 115 dinars le quintal. Le ministère a ajouté qu'une majoration de 3 % sera appliquée au prix de vente des semences sélectionnées couvertes par des contrats d'exploitation commerciale, au titre des droits de déduction.

La Tunisie a collecté, jusqu'au 4 août 2025, près de 11,823 millions de quintaux de céréales, dont 11,115 millions destinés à la consommation (soit environ 96 % du total). Le reste, estimé à environ 700 mille quintaux, correspond à des semences sélectionnées.