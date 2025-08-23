Tunisie: Mahdia - Ouverture des délais pour la campagne de retrait du mandat d'un élu local

23 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'Instance régionale indépendante pour les élections (IRIE) de Mahdia a annoncé, samedi, l'ouverture des délais de dépôt des demandes de participation à la campagne en vue du vote sur le retrait du mandat d'un élu local.

L'élu concerné est le représentant de la circonscription d'El Guassem-ouest, relevant de la délégation de Chorbane (gouvernorat de Mahdia).

La réception des demandes se déroulera du lundi 25 août à 8h00 jusqu'au dimanche 31 août, au siège de l'IRIE de Mahdia, situé avenue de Carthage.

Pour encadrer cette opération, l'IRIE a publié deux formulaires : une déclaration de participation à la campagne du vote pour le retrait du mandat, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur à remplir par le représentant légal de la partie participante. Les signatures apposées sur ces documents devront être légalisées avant leur dépôt auprès de l'Instance.

Les électeurs inscrits dans la circonscription d'El Guassem-ouest sont appelés à se prononcer sur une pétition de retrait du mandat le 28 septembre 2025, conformément aux dispositions du décret n°363 du 24 juillet 2025.

Lire l'article original sur La Presse.

