Afrique du Nord: Tennis-Championnat arabe U14 - La Tunisie sacrée chez les filles (A et B)

Les sélections tunisiennes féminines A et B ont été sacrées lors du championnat arabe de tennis des moins de 14 ans (U14), qui s'est déroulé sur les courts de tennis de La Marsa (banlieue nord de Tunis) depuis 17 août en cours. Chez les garçons, la sélection tunisienne A a décroché l'argent, tandis que la B s'est contentée de la 4e place.

Le tournoi, qui a vu la participation de 60 joueurs et joueuses représentant 10 pays arabes, était dédié aux compétitions par équipes, avec 7 équipes chez les filles et 11 équipes chez les garçons.

La Tunisie était représentée par deux équipes chez les garçons. La première composée de Laith Ben Nasser, Youssef Lahmar, Ali Ben Mahmoud et Ahmed Kallel. La deuxième équipe, quant à elle, était formée du quatuor Rayene Khabthani, Mohamed Mellouli, Aziz Jabri et Adem Mbarki. Le tennis tunisien était également représenté dans la compétition filles par deux équipes. La première composée de Malak Gamaoun, Salima Ben Dhia, Saba Sahbani et Emna Mathlouthi, tandis que la deuxième équipe regroupait Sirine Triki, Sarra Haddouk, Rania Kaieb et Lina Dbibi.

Dans les compétitions garçons, l'équipe de Tunisie « A » a décroché la deuxième place en remportant la médaille d'argent, derrière l'équipe du Maroc, médaillée d'or, et devant l'équipe syrienne, médaillée de bronze. L'équipe de Tunisie « B » a terminé à la quatrième place.

Chez les filles, la Tunisie a réalisé un doublé en s'adjugeant les première et deuxième places grâce à l'équipe « A », médaillée d'or, et l'équipe « B », médaillée d'argent. La médaille de bronze est revenue à l'équipe égyptienne.