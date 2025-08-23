Congo-Brazzaville: 7e ART - Les lampions du festival Mwasi, les films d'Afrique ô féminin s'allument le 25 août à Brazzaville

La cérémonie d'ouverture de la première édition du festival Mwassi, les films d'Afrique ô féminin, interviendra, le 25 août, a annoncé sa directrice. Ce festival se tiendra en partenariat avec les Ateliers Sahm dirigés avec maestra par Bill Kouelany.

Le festival Mwassi se déroulera aux Ateliers Sahm situés à Bacongo, et autres espaces de la ville capitale, du 25 au 31 août.

Au programme de ce festival, performance des femmes du musée d'art, performance de Mwasi Moyindo, performance de Slam musique, projection du film Nha Fala de Flora Gomes.

S'agissant du programme des projections du 25 au 31 août, il se présente de la sorte : Lundi 25 août à 11h au Pefaco hôtel Maya-Maya, Microbus de Maggie Kamal, 8 minutes. 19h30 toujours au Pefaco hôtel Maya-Maya, Nha Fala de Flora Gomes, un film de 1h26 minutes. Mardi 26 août à 18h30 à l'Espace Louzolo, le film Atlantique de Mati Diop, un film de 01h45.

Mercredi 27 août à 12h30 au Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), A l'Ouest de Violaine Lefur, un film de 23 minutes. Le soir à 18h30 toujours au Pnud, projection de trois films: Les tissus blancs de Ser Bi, 20 minutes ; Chambre n°1 de Leila N'deye Thiam, 29 minutes ; et Wakasa de Razia Mahoumi, 29 minutes. Jeudi 28 août à 18h30, à la Sorbone,

La femme du fossoyeur de Khadar Ayderus Ahmed, 01h23 minutes. Vendredi 29 août à 18h30 au Bantu Beach, La vie est belle de Mweze Ngangura, 01h27. Samedi 30 août, à 18h30 aux Ateliers Sahm, Elonga de Liesbeth Mabiala, 01h45. Les lampions du festival Mwasi, les films ô féminin vont s'éteindre le dimanche 31 août au terrain Angola libre à 18h30, avec la projection du film Father's day de Kivu Ruhorahoza, un film de 01h51 minutes.