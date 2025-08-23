Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le 6e congrès ordinaire du PCT se tiendra en décembre

La coordination du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT) s'active pour la réussite de ce grand rendez-vous prévu pour décembre prochain.

Les 41 membres de cette coordination se sont réunis, le 23 août, à l'auditorium du parti à Mpila, sous la direction du secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, pour examiner le chronogramme relatif à la préparation et à l'organisation du 6e congrès ordinaire, son thème, l'installation des commissions et la cotisation spéciale. « Le comité préparatoire et d'organisation du sixième congrès ordinaire du PCT s'est réuni autour du bureau de la coordination pour faire le point sur ce qui a été fait depuis le 7 août, date du lancement des travaux préparatoires.

Ce matin, les 41 membres du comité ont examiné le chronogramme des activités que nous allons dérouler jusqu'au congrès qui va se tenir en décembre 2025. Nous avons regardé également avec l'ensemble des membres du comité, le thème du congrès, évoqué la question de la cotisation spéciale, ainsi que l'installation des membres des différentes commissions », a révélé le vice-rapporteur du bureau de la coordination, Antoinette Kebi.

Selon elle, au sortir de cette réunion, les participants se sont rendu compte que l'ensemble des quatorze commissions techniques et thématiques sont déjà installées, et trois sites majeurs ont été retenus. Il s'agit notamment du Palais des congrès, de l'auditorium du siège national et le siège de la fédération PCT-Brazzaville. « Le comité préparatoire et d'organisation est la cheville ouvrière qui va tout mettre en oeuvre pour que le congrès puisse se réaliser. Nous aurons des congrès départementaux avant d'arriver au congrès national de décembre », a conclu Antoinette Kebi.

Notons que sauf modification, le 6e congrès ordinaire du PCT se tiendra sur le thème « Cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail, dans l'unité, la cohésion et la discipline, en avant pour la consolidation de la paix, de l'unité nationale et de la démocratie, en vue de la poursuite de la marche vers le développement ».