Congo-Kinshasa: Infrastructures - La ville de Mbuji-Mayi en pleine renaissance

Longtemps reléguée aux oubliettes dans l'exécution des programmes gouvernementaux, la ville de Mbuji-Mayi, à l'instar de plusieurs autres agglomérations du Grand Kasaï, a enfin vu son sort s'inverser.

La ville est en pleine transformation, revêtant d'une nouvelle robe alliant modernité et efficacité. Et ce, grâce à la volonté politique affirmée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à corriger les injustices du passé. Il a posé les jalons de projets ambitieux pour revitaliser l'économie de cette province et améliorer les conditions de vie des citoyens. Parmi les réalisations phares figure la métamorphose spectaculaire de l'Université de Mbuji-Mayi, désormais dotée d'infrastructures modernes, dignes des standards internationaux. Déjà existante en tant qu'institution communautaire, elle bénéficie désormais de nouvelles infrastructures pour accroître sa capacité d'accueil et la qualité de ses formations.

Ce projet s'inscrit dans un vaste programme de modernisation des établissements de l'enseignement supérieur en RDC, qui inclut notamment l'UPN, l'Unikin, HEC (ex-ISC), et l'INBTP, sans oublier les universités d'autres provinces. Avec ces avancées, les étudiants congolais disposent désormais de meilleures conditions d'apprentissage, réduisant ainsi l'attrait de l'exil académique à l'étranger.

Outre le secteur de l'éducation, plusieurs autres chantiers structurants ont été lancés à Mbuji-Mayi : la réhabilitation de l'Hôpital général, la modernisation de l'aéroport de Bipemba, ainsi que la construction et la réhabilitation des voiries urbaines jusque-là inexistantes. La ville se transforme progressivement, portée par une volonté politique claire : faire d'elle un pôle de développement et de modernité au coeur du Grand Kasaï. La ville connaît, pour ainsi dire, une phase de modernisation axée sur les infrastructures de base, notamment des travaux de réhabilitation de la Route nationale numéro 1, avec un projet de 7,871 km avancé à bon rythme.