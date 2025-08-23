Tunisie: Pourquoi - Les énergies renouvelables

Dans des pays beaucoup moins ensoleillés que le nôtre et, aussi étrange que cela puisse paraître, dans d'autres où le pétrole coule à flots, le recours aux énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, bat son plein et avance à pas de géant avec des parcs qui, faute d'espaces, empiètent sur les terres agricoles, suscitant la colère des agriculteurs et des riverains.

Alors que chez nous le soleil n'est pas avare de ses bienfaits et que nous avons le Sahara avec ses immenses étendues désertiques que nous pourrions exploiter sans gêner quiconque et -- cerise sur le gâteau -- mettre en valeur le recours aux énergies propres avance cahin-caha.

Alors, à quand un coup de fouet?