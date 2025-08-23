Tunisie: Pourquoi - Les énergies renouvelables

23 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Dans des pays beaucoup moins ensoleillés que le nôtre et, aussi étrange que cela puisse paraître, dans d'autres où le pétrole coule à flots, le recours aux énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, bat son plein et avance à pas de géant avec des parcs qui, faute d'espaces, empiètent sur les terres agricoles, suscitant la colère des agriculteurs et des riverains.

Alors que chez nous le soleil n'est pas avare de ses bienfaits et que nous avons le Sahara avec ses immenses étendues désertiques que nous pourrions exploiter sans gêner quiconque et -- cerise sur le gâteau -- mettre en valeur le recours aux énergies propres avance cahin-caha.

Alors, à quand un coup de fouet?

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.