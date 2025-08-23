Tunisie: Les trois raisons de la baisse du déficit énergétique tunisien

Le déficit de la balance commerciale énergétique de la Tunisie a enregistré une baisse de 7 % à la fin juin 2025, comparé à la même période de l'année précédente. C'est ce qu'a indiqué l'expert en énergie Ezzeddine Khalfallah, ce samedi, lors de son passage sur les ondes de Diwan Fm.

Selon lui, cette amélioration s'explique principalement par la baisse de 15 % du prix du pétrole brut sur les marchés internationaux, par la diminution du prix moyen du gaz importé d'Algérie, ainsi que par l'appréciation du dinar tunisien de 2 % par rapport au dollar, ce qui a contribué à réduire le coût des importations énergétiques.

Cependant, malgré ce recul du déficit, Ezzeddine Khalfallah a attiré l'attention sur l'aggravation du déficit énergétique global du pays. Cette situation a entraîné une baisse du taux d'indépendance énergétique, tombé à 38 %, un niveau préoccupant selon l'expert.

Il a expliqué cette dégradation par la diminution de la production nationale de pétrole et de gaz, mais aussi par le recul des recettes issues du gaz commercial, soulignant que la dépendance énergétique de la Tunisie reste un enjeu stratégique majeur.