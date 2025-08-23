Tunisie: Un pacte entre hommes libres et responsables

Entre Kaïs Saïed et la jeunesse tunisienne, il existe un pacte de confiance et d'avenir scellé, en toute liberté et sous le sceau de la responsabilité citoyenne, bien avant l'avènement du processus du 25 juillet et aussi bien avant l'accession du Président au Palais de Carthage en octobre 2019 et également sa réélection le 6 octobre 2024.

Ce pacte de confiance entre un homme libre et des hommes libres ne cesse d'être renforcé de jour en jour, grâce précisément aux mesures historiques prises par le Chef de l'Etat à un rythme effréné, dans l'objectif d'offrir aux jeunes l'opportunité de contribuer effectivement à la concrétisation de la marche nationale en vue de lendemains meilleurs pour la Tunisie où chacun exerce son droit à la dignité par le travail et par la participation directe à un choix de développement durable, équitable et solidaire.

Une approche où personne n'est privé, sous n'importe quel prétexte, de son droit absolu à faire entendre sa voix et à prendre une part active à ce que le pays entreprend.

Une approche où il est également interdit à tout jeune, quels que soient son niveau d'instruction, son origine sociale, sa région natale ou ses idées et choix intellectuels, de se dérober à la mission de participation qui lui est dévolue de par son statut de citoyen.

Ainsi le Chef de l'Etat a-t-il réaffirmé solennellement, jeudi matin, son attachement ininterrompu à écouter les jeunes, à dialoguer librement avec eux, leur promettant de satisfaire leurs revendications dans les plus brefs délais, en se rendant sur les lieux où les titulaires de doctorat tiennent un sit-in revendiquant l'accélération des démarches de leur recrutement par le ministère de l'Enseignement supérieur, conformément aux directives présidentielles, malheureusement non encore mises en oeuvre.

Kaïs Saïed a montré, encore une fois, que sa méthode de gouvernance basée sur le triptyque décision, application et suivi, demeure le socle de sa politique. Même si certaines structures peinent à suivre le rythme de sa réalisation. Et les sit-inneurs de se féliciter du geste présidentiel et de réitérer, haut et fort, leur confiance en le Président et leur engagement à demeurer fidèles aux choix et aux orientations du 25 juillet.