Congo-Brazzaville: Festi jeunesse - L'autonomisation des jeunes au coeur de l'événement

Sous le patronage de l'honorable Alban Kaky, la troisième édition du festival " Festi jeunesse", qui se tiendra le 23 août à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat, va oeuvrer pour sensibiliser et mobiliser les jeunes sur les valeurs citoyennes, la responsabilité sociale et la participation communautaire des jeunes.

Sur le thème " Investir en toi, c'est investir dans le futur. Apprends, grandis, deviens", le festival vise à mettre la jeunesse congolaise au coeur du processus du développement durable. Au-delà de la musique, l'événement sera l'occasion pour les jeunes d'être édifiés et sensibiliser afin de devenir des interlocuteurs performants et actifs en faveur des entités ou des communautés dans lesquelles ils seront impliqués pour promouvoir l'adhésion et l'implication des jeunes congolais dans la vie quotidienne.

Les jeunes sont des éléments clés pour transformer la vie sociale et il est essentiel d'investir dans la jeunesse, car il est prouvé que les jeunes soutenus et encouragés par des adultes bienveillants, ainsi que par des politiques et des services attentifs à leurs besoins et à leurs capacités, peuvent briser des cycles de pauvreté, de discrimination et de violence qui durent depuis longtemps.

Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir, soutenant les jeunes en leur offrant la possibilité de participer à la vie de la nation, c'est leur donner les outils dont ils ont besoin pour réussir dans la vie. Des études montrent que les jeunes engagés et formés ont plus de chances de réussir, d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes et de devenir des citoyens responsables. Investir dans l'autonomisation des jeunes peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre les cycles de pauvreté, de discrimination et de violences auxquels sont confrontés de nombreux jeunes.

En offrant des possibilités équitables et l'accès aux opportunités professionnelles, en particulier aux jeunes issus des milieux défavorisés, on peut créer un environnement inclusif où chacun à la possibilité de s'épanouir. Donc investir dans des programmes d'autonomie communautaire et mettre en place des politiques favorables aux jeunes pourront contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour tous.

Dans un monde où les jeunes sont confrontés à de nombreux défis, la mise en place des actions et initiatives concrètes sont des catalyseurs de changement et d'émancipation. En plus de leur donner un espace d'épanouissement, on leur inculque des valeurs fondamentales qui les guideront tout au long de leur vie. Investir dans l'autonomisation des jeunes, ça serait investir dans le capital humain, dans le potentiel de chaque individu à devenir un acteur positif engagé dans la société. En encourageant les jeunes à participer aux activités lucratives, c'est planter les graines d'une culture d'inclusion, de diversité et du respect mutuel.

L'autonomisation des jeunes est un vecteur puissant d'intégration sociale qui fait tomber les barrières d'exclusion et rassemble les communautés autour d'un idéal commun. En donnant aux jeunes les moyens de s'exprimer, de réaliser leur potentiel et de s'épanouir, ils construiront un avenir où chaque voix compte et où chaque rêve a sa place. Investir dans le potentiel de la jeunesse, c'est aussi investir dans une société plus équitable, plus solidaire et plus résiliente.

L'événement rassemblera, par ailleurs, des artistes tels que Young Ace Waye, Skipp Narko, Dj Kratos, Kazama, Fatal dance, Autentic, Benaja, Dinaiz, Lisa'm, Petit corps Guéri, Bramci et bien d'autres. L'ensemble de leurs oeuvres musicales qui seront proposées au public ne se contenteront pas qu'à faire plaisir à l'oreille, mais aussi à instruire à travers des histoires, des expériences de vie quotidienne que l'audience pourra ressentir par chaque scène, chaque image ou chaque chanson qui sera entonnée.

Par ailleurs, la rencontre d'août sera un cadre idéal d'échanges, de partage et de dialogue entre les artistes et la jeunesse congolaise. De manière pertinente et sensibilisante, ces jeunes artistes profiteront de cet instant de détente pour aborder des sujets importants tout en dénonçant quelques réalités caractérisant le quotidien de la jeunesse congolaise tels que le phénomène bébés noirs, le vandalisme qui sont des maux qui minent la société et mettent en péril l'avenir des jeunes et la tranquillité des paisibles citoyens.