Congo-Brazzaville: Le Saviez-Vous? - L'indépendance du Congo et après ?

23 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jade Ida Kabat

Le Congo a commencé à affronter les réalités de la souveraineté dès le lendemain de son indépendance. À la tête du pays, le président Fulbert Youlou, ancien prêtre devenu chef d'État, il incarnait l'espoir d'un peuple avide de changement. Mais la construction d'un pays ne se résume pas au lever d'un drapeau. Elle exige des institutions solides, une économie stable et une unité nationale à préserver.

Or, le Congo indépendant se trouve vite fragilisé. Les difficultés économiques, la dépendance aux ressources limitées, les rivalités politiques et les divisions internes vinrent fissurer l'élan initial. Le régime du nouveau président, de plus en plus autoritaire, finit par susciter mécontentements et contestations.

En août 1963, à peine trois ans après l'indépendance, la capitale Brazzaville s'embarasse. Ainsi, l'histoire retient sous le nom des "Trois Glorieuses" : trois jours de manifestations massives menées par les syndicats, les étudiants et l'armée. Le pouvoir de l'abbé Fulbert Youlou s'effond, marquant la première grande crise politique du pays. S'est ouverte alors une longue période d'instabilité faite de coups d'État, de régimes militaires et d'orientations idéologiques changeantes. Sous la présidence de Marien Ngouabi, la République du Congo devient en 1969 le premier État marxiste-léniniste d'Afrique centrale.

Un héritage vivant

Malgré les turbulences politiques, l'indépendance du 15 août 1960 demeure un socle inébranlable de la mémoire nationale. Elle incarne l'instant où le peuple congolais a pris en main son destin, où l'empressement de la liberté a triomphé de la soumission. Et aujourd'hui encore, chaque fois que le vert, le jaune et le rouge flottent au vent, ils rappellent cette journée où Brazzaville battait à l'unisson au rythme sacré de la liberté retrouvée.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.