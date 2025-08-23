Congo-Brazzaville: Le Saviez-Vous? - L'indépendance du Congo et après ?

Le Congo a commencé à affronter les réalités de la souveraineté dès le lendemain de son indépendance. À la tête du pays, le président Fulbert Youlou, ancien prêtre devenu chef d'État, il incarnait l'espoir d'un peuple avide de changement. Mais la construction d'un pays ne se résume pas au lever d'un drapeau. Elle exige des institutions solides, une économie stable et une unité nationale à préserver.

Or, le Congo indépendant se trouve vite fragilisé. Les difficultés économiques, la dépendance aux ressources limitées, les rivalités politiques et les divisions internes vinrent fissurer l'élan initial. Le régime du nouveau président, de plus en plus autoritaire, finit par susciter mécontentements et contestations.

En août 1963, à peine trois ans après l'indépendance, la capitale Brazzaville s'embarasse. Ainsi, l'histoire retient sous le nom des "Trois Glorieuses" : trois jours de manifestations massives menées par les syndicats, les étudiants et l'armée. Le pouvoir de l'abbé Fulbert Youlou s'effond, marquant la première grande crise politique du pays. S'est ouverte alors une longue période d'instabilité faite de coups d'État, de régimes militaires et d'orientations idéologiques changeantes. Sous la présidence de Marien Ngouabi, la République du Congo devient en 1969 le premier État marxiste-léniniste d'Afrique centrale.

Un héritage vivant

Malgré les turbulences politiques, l'indépendance du 15 août 1960 demeure un socle inébranlable de la mémoire nationale. Elle incarne l'instant où le peuple congolais a pris en main son destin, où l'empressement de la liberté a triomphé de la soumission. Et aujourd'hui encore, chaque fois que le vert, le jaune et le rouge flottent au vent, ils rappellent cette journée où Brazzaville battait à l'unisson au rythme sacré de la liberté retrouvée.