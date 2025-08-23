Afrique de l'Ouest: « Hello Ado », l'application qui accompagne la jeunesse dans son éducation sexuelle

Depuis 2020, l'application Hello Ado s'impose comme un outil incontournable pour les jeunes d'Afrique de l'Ouest et du Centre en quête d'informations fiables sur la santé sexuelle et reproductive. Conçue par les jeunes et pour les jeunes, elle offre une réponse adaptée à une génération souvent confrontée au manque de repères sur des sujets encore tabous.

« Parfois, en tant que jeune, on se pose des questions sur sa santé, sur son corps, sur les changements liés à la puberté ou la gestion des règles. Et dans notre entourage, les réponses ne sont pas toujours justes. C'est là où intervient l'application Hello Ado », explique Lamine Diop, chargé de projet regional Hello Ado.

Disponible sur mobile, l'application propose une large variété de contenus, vidéos, audios et textes, allant des conseils pratiques aux témoignages, en passant par des animations réalisées par des influenceurs. Son objectif reste clair : donner des informations utiles et accessibles. « La plupart des vidéos sont conçues pour être pratiques et compréhensibles, afin que les jeunes augmentent leur niveau de connaissances », ajoute Lamine Diop.

Au-delà des contenus, Hello Ado intègre des fonctionnalités innovantes. Elle permet de géolocaliser les centres de santé les plus proches pour un accompagnement concret, et met à disposition un chat modéré où les jeunes échangent et trouvent des réponses adaptées. Un espace qui favorise la confiance et le dialogue, dans un langage qui parle à cette génération connectée.

Depuis son lancement, l'application a connu une croissance remarquable. « La première version a été créée en 2020, puis mise à jour en 2024. Aujourd'hui, Hello Ado enregistre plus de 115 000 téléchargements et figure en deuxième position des applications santé et bien-être dans plusieurs pays, juste derrière Flow, qui est internationale », se félicite Lamine Diop.

L'application s'adresse en priorité aux adolescents, garçons comme filles, mais inclut également des contenus destinés aux parents. « Il est important que les jeunes garçons comprennent aussi les transformations vécues par les filles, et vice-versa. Cela favorise le respect mutuel et une meilleure communication. De même, des contenus spécifiques aident les parents à dialoguer avec leurs enfants à l'âge de la puberté », précise Lamine Diop.

En travaillant avec des influenceurs, Hello Ado a su capter l'attention des jeunes et s'imposer comme un relais fiable face aux fausses informations qui circulent sur internet. Véritable passerelle entre le digital et le bien-être des adolescents, l'application illustre comment la technologie peut devenir un levier pour la santé publique et l'éducation sexuelle.