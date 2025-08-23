Afrique: Distinction - Elwin Gomo en lice pour le prix du meilleur entrepreneur africain de l'année

Le jeune entrepreneur congolais, Elwin Gomo, est nominé dans la catégorie meilleur entrepreneur africain de l'année dans le cadre de la cinquième édition des SCIDIE Awards qui se tiendra au Cameroun en novembre.

L'événement est l'occasion de mettre en lumière les entrepreneurs africains qui se distinguent et qui, par leur parcours et leadership, inspirent les générations montantes. A travers cette édition, l'événement entend promouvoir des réussites qui portent un nouveau souffle et répondent aux enjeux liés à l'innovation en Afrique.

Cofondateur de la start-up Nuxell technologie, Elwin Gomo est un entrepreneur, consultant et formateur en communication digitale, chef de projets numériques. Passionné du numérique, il accompagne et aide les entreprises tout comme les particuliers à développer, soigner et optimiser leur présence digitale pour booster davantage leurs différentes activités.

Certifié open classroom en marketing digital, il déploie ses ailes sur la stratégie et le conseil média, le community management, la création de contenu, la publicité en ligne, le marketing et la gestion des projets digitaux. « J'ai l'honneur de vous annoncer ma nomination à la cinquième édition des SCIDIE awards au Cameroun dans la catégorie meilleur entrepreneur africain de l'année. En votant, vous ne nous aider pas seulement à décrocher notre premier trophée international, vous contribuer à faire grandir une ambition africaine », a t-il déclaré sur sa page officielle.

Visionnaire, expert, Elwin Gomo est très actif sur les réseaux sociaux et anime aujourd'hui une grande communauté avec une approche axée sur le développement personnel, l'innovation technologique et l'entrepreneuriat. Ce jeune entrepreneur congolais fait désormais partie de la nouvelle génération des jeunes entrepreneurs et innovateurs qui, par leurs créativités, marquent le continent africain.

En quelques années, il est devenu une figure incontournable de l'entrepreneuriat social et de la technologie dont le nom évoque désormais l'effervescence que l'entrepreneuriat connaît au Congo, à l'heure actuelle du numérique, posant ainsi ses empreintes dans cet univers. «Lorsque nous avons lancé l'agence digitale essengo solutions, nous avions une vision audacieuse, celle de créer un centre de formation innovant sur les métiers du numérique qui transforme la manière dont les jeunes acquièrent des compétences sur le marché de l'emploi.

Forts de nos expériences passées, nous avons réalisé que les modèles classiques n'étaient plus adaptés aux défis et besoins des jeunes africains. Nous avons pris le temps nécessaire pour repenser nos stratégies afin de concevoir un projet de formation ambitieux qui accompagne les étudiants et jeunes tout au long de leur insertion professionnelle », a t-il déclaré sur son compte.

Se servant de son propre modèle de réussite, à travers les échanges et témoignages, des séances de coaching, des conférences débats et tables rondes, il rassemble des femmes et hommes, vieux et petits, entrepreneurs et administrateurs, étudiants, salariés, les invitant à avoir de l'assurance en eux-mêmes, s'autonomiser, sortir de leur zone de confort en onnant le meilleur d'eux-mêmes peu importe ce qu'ils font.

Par ailleurs, par ce programme passionnant « SCIDIE Awards », les organisations veulent promouvoir et soutenir les entrepreneurs, visionnaires et innovateurs africains qui sont animés par le désir de créer un impact positif et durable dans leurs communautés respectives. Il s'agit donc par cette initiative de rassembler une communauté dynamique des jeunes leaders africains tous unis par une vision, celle d'apporter des changements significatifs à l'échelle locale, régionale et continentale. La vision est aussi de faire de ce programme une plateforme de choix pour le lancement des entreprises compétitives avec la conviction que l'entrepreneuriat et l'innovation joueront un rôle significatif dans l'accélération du progrès social et l'amélioration du niveau de vie des Africains.

En d'autres termes « SCIDIE Awards » a pour objectif d'exploiter le potentiel du continent africain et de créer des opportunités sur le terrain en facilitant et en renforçant l'entrepreneuriat et l'innovation en Afrique, de contribuer au développement d'un écosystème entrepreneurial performant et durable en Afrique, de développer et de renforcer les compétences des jeunes entrepreneurs africains, de stimuler la force entrepreneuriale des jeunes africains en leur permettant de créer des entreprises modernes, innovantes et attractives.