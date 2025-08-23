Congo-Brazzaville: Jeux - 'Mwana science' de tsaka revient pour la deuxième édition

Dans une approche de démystifier la science, la deuxième édition du jeu "Mwana science ", développé par la start-up tsaka, se tiendra tout au long des grandes vacances afin de susciter des vocations futures dans le coeur des jeunes autour des métiers liés à la science. Ce jeu éducatif permettra donc aux enfants de se familiariser très tôt avec le matériel de laboratoire en faisant eux-mêmes des expériences.

La vision, dit Kombo Ronick team leader de la start-up, est de montrer que la science n'est pas seulement réservée à une élite, mais qu'elle est aussi accessible à tous et que la compréhension de ces principes peut commencer très tôt. En mettant l'accent sur l'expérimentation et l'observation, les enfants apprennent que la science est une aventure fascinante, une exploration du monde qui les entoure et non un ensemble de connaissances lointaines et abstraites.

« La particularité pour cette année est que nous avons de grandes activités prévues à travers la ville de Brazzaville dont Renature Congo que nous allons présenter notre jeu renew qui est un jeu collectif avec pour objectif principal de montrer aux enfants l'importance de sauver les océans espèces par espèces ; nous aurons aussi comme d'habitude au sein de notre structure des activités de samedi science mettant en avant des activités scientifiques toujours avec des jeux de société », a indiqué Kombo Ronick team leader de la start-up tsaka

Avec " Mwana science", la start-up tsaka continue d'inspirer cette nouvelle génération de penseurs curieux et innovants, capables et BN prêts à relever les défis de demain et à contribuer au progrès scientifique et technologique. C'est donc une façon pour la start-up d'initier les enfants à avoir une passion pour les sciences, en les enseignant que la science, contrairement aux idées précoces qu'ils ont reçues, est non seulement amusant et passionnante, mais aussi fondamentale pour comprendre et façonner le monde dans lequel l'on vit.

« Chaque samedi, des dizaines d'enfants partagent des moments magiques et éducatifs avec nous. Parents, ne ratez pas cette occasion en or, venez avec vos petits chimistes et faites- les découvrir le monde fascinant des sciences en s'amusant. Nous avons des jeux de société et des activités de team building pour encore plus de fun de collaboration. Une éducation de qualité est la clé du succès et du bonheur des enfants. Elle stimule leur curiosité, développe leurs compétences sociales et les prépare à un avenir brillant », a renchéri Kombo Ronick

Ouverte aux écoles primaires et secondaires, cette initiative permet depuis quelques années aux élèves de renforcer les notions théoriques par la pratique et chaque notion théorique est reprise lors des séances d'expériences en scène de façon ludique. Ce jeu est donc l'un des moyens les plus efficaces permettant aux écoliers d'acquérir des connaissances et compétences nécessaires, car tous les individus, quelles que soient leur culture, leur situation économique ou leur communauté, jouent dès leur plus jeune âge. L'un des aspects importants de ce jeu réside sur le fait qu'il donne aux enfants la capacité d'agir sur leurs expériences et la maîtrise.

Par cette façon d'action , les enfants renforcent leurs capacités en jouant, prennent des initiatives et décident par eux-mêmes à faire leurs propres choix. Au fond, ce jeu permet aux enfants de s'approprier de leurs expériences et de jouer un rôle actif, d'une part, et en faisant confiance à leurs capacités de se montrer acteurs de leurs parcours ludique d'apprentissage, d'autre part.

« Il suffit d'une heure avec un animateur tsaka pour allumer une étincelle dans les jeux de votre enfant, pour planter la graine d'amour des sciences et la voir germer en curiosité, en émerveillement, en passion. Chez tsaka, une simple activité devient une aventure, un atelier devient une expérience et chaque enfant repart un peut plus explorateur, inventeur, chercheur », a dit Kombo Ronick.