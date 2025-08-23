Egypte: Le Président Al-Sissi se rend au Royaume d'Arabie Saoudite

Le président Abdel Fattah Al-Sissi se rend aujourd'hui au Royaume d'Arabie saoudite, en réponse à l'invitation de son frère Son Altesse Royale l'Émir Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du Royaume et Premier ministre.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la visite du Président s'inscrit dans le cadre des relations historiques solides qui unissent l'Égypte et le Royaume d'Arabie saoudite, traduisant la volonté des deux dirigeants de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que la coordination et la concertation continues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le porte-parole officiel a ajouté que les entretiens, prévus à Néom, entre le Président et Son Altesse Royale le Prince Héritier, porteront sur les moyens de soutenir et de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, afin de servir les intérêts communs aux niveaux politique, économique et du développement.

Les deux parties examineront également l'évolution de la situation dans la région, en particulier les développements de la guerre dans la bande de Gaza, ainsi que les dossiers concernant le Liban, la Syrie, le Soudan, la Libye et le Yémen, outre la sécurité de la mer Rouge.