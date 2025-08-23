Burkina Faso: Secteur 26 de Bobo-Dioulasso - Éléphant en errance abattu pour la sécurité des populations

Un éléphant sorti de son habitat naturel a suscité la peur et l'étonnement des riverains, le vendredi 22 août 2025, au secteur 26 de Bobo-Dioulasso. Le pachyderme a finalement été abattu pour préserver la sécurité des populations après avoir blessé au moins une personne et causé des dégâts matériels.

Scène de panique dans la journée du vendredi 22 août 2025, au secteur 26 de la ville de Bobo-Dioulasso. Un éléphant mal adulte égaré, s'est retrouvé au milieu des concessions du secteur. Le pachyderme à la recherche ses repères, a occasionné un attroupement d'une foule curieuse de voir un pachyderme hors de son habitat naturel occasionnant des dégâts sur son parcours.

«Depuis le matin, on était en train de suivre l'éléphant. Il a quitté la brousse pour arriver en ville. Au cours de son passage a fait beaucoup de dégâts. Il a endommagé des motos», a relaté un riverain, Herman Yaméogo. Il a blessé quelqu'un aussi ajoute-t-il. Présent sur les lieux, les services techniques de l'environnement ont essayé de maîtriser une population curieuse.

Le Pachyderme va finalement être abattu sur ordre afin de préserver des vies humaines. «L'animal ne savait pas où aller parce qu'il y avait beaucoup de monde qui le poursuivait. Nous avons tenté par tous les moyens que nous disposions pour le faire repartir. Mais à un moment donné, l'animal était devenu féroce. La solution que nous avons eue, c'était contre vraiment notre volonté. C'était de l'achever», a expliqué le directeur régional des eaux et forêts du Guiriko le lieutenant-colonel Hassime Rabo.