Sénégal: Un premier cas de Mpox détecté à Dakar

Dakar — Un cas de la maladie de Mpox, communément appelée variole du singe, a été détecté vendredi à Dakar après qu'un ressortissant étranger, présentant les signes évocateurs de la pathologie, est entré au Sénégal le 19 août dernier, informe samedi le ministère de la Santé et de l'Action sociale.

"Le vendredi 22 août 2025, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été informé de la confirmation d'un cas de Mpox, communément appelée variole du singe. Il s'agit d'un ressortissant étranger entré au Sénégal le 19 août 2025", précise un communiqué rendu public samedi.

"Le ressortissant étranger présentait des signes évocateurs de la maladie et a été admis au Service des maladies Infectieuses de l'Hôpital de Fann le 21 août 2025, où un prélèvement a été réalisé. Ce dernier est revenu positif le 22 août 2025", renseigne le texte.

Le département de la Santé a assuré que l'état clinique du patient est stable. "Il est actuellement placé en isolement et bénéficie d'une prise en charge conforme aux protocoles sanitaires en vigueur", rassure la même source.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale dit avoir "immédiatement mis en oeuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour prévenir toute propagation de la maladie".

Il a par ailleurs invité la population à "faire preuve de sérénité, à suivre les conseils des agents de santé, et à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d'apparition de signes".

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Mpox est un virus initialement présent chez l'animal, notamment chez des rongeurs en Afrique. Il circule désormais chez l'être humain. La maladie causée par ce virus porte le même nom, Mpox. Elle se présente comme une forme atténuée de la variole humaine, avec des symptômes moins graves et une létalité plus faible.

En juillet 2022, l'OMS a déclaré une première fois que l'épidémie de Mpox est une urgence de santé publique de portée internationale suite à sa propagation "extraordinaire" dans plus de 75 pays non endémiques (régions où la maladie n'existe pas en permanence).