Sénégal: Al-Ahli d'Edouard Mendy remporte la Supercoupe d'Arabie Saoudite

Dakar — L'Internationale sénégalais d'Al-Ahli SC (élite saoudienne) Edouard Mendy a remporté aux tirs au but, 5-3, la finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite devant Al-Nassr de Sadio Mané, samedi.

Le portier des Lions du Sénégal Edouard Mendy titulaire lors de cette finale, vient de gagner son deuxième trophée avec le club saoudien, après la Ligue des champions d'Asie gagnée la saison passée.

Sadio Mané, suspendu, n'a pas participé à la finale.

Al-Nassr porté par le Portugais Cristiano Ronaldo a ouvert le score sur pénalty (41e mn) , avant l'égalisation de l'Ivoirien Franck Kessié (45e+6).

Le Croate Marcelo Brozovic, déjà buteur en demi-finale, va redonner l'avantage à Al-Nassr à la 82e mn.

Une avance qui sera de courte durée puisque le brésilien Ibanez va égaliser, quatre minutes après pour Al-Ahli.

Les deux équipes ont dû passer par les épreuves de tirs au but pour se départager.

Al-Ahli va finir par l'emporter avec 5 tirs transformés contre à 3 pour son adversaire.

Al-Ahli remporte ainsi sa deuxième Supercoupe d'Arabie Saoudite après celle de 2016.