Afrique: Afrobasket - Les Lions s'arrêtent, encore, en demi-finale

23 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball s'est inclinée(87-80) devant celle du Mali, en demi-finale de l'Afrobasket, ce samedi au Pavilhao Multiusos de Luanda.

A la mi-temps , les Maliens menaient par 8 points d'écart , 43-35.

Les Lions s'arrêtent, comme lors des cinq dernières éditions, en demi-finale . Ils n'ont pas disputé de finale depuis 2005 en Algérie, soit depuis 20 ans.

Le Sénégal n'a pas remporté l'Afrobasket depuis 1997.

Le Mali qui s'est qualifié en demi-finale pour la première fois de son histoire, va rencontrer en finale le vainqueur de la confrontation entre l'Angola et le Cameroun.

Le Sénégal va chercher la troisième place comme en 2013, 2017 et 2021.

