Afrique: CHAN - Les Lions locaux éliminent l'Ouganda et se qualifient en demi-finale

Dakar — L'équipe nationale locale du Sénégal s'est qualifiée en demi-finale du Championnat d'Afrique des nations(CHAN) , en battant l'Ouganda (0-1) en quart de finale , ce samedi a Kampala.

L'unique but a été inscrit par Oumar Ba a la 62e minute.

Les Lions locaux vont rencontrer les Lions de l'Atlas du Maroc en demi-finale .

Le défenseur Seyni Mbaye Ndiaye a été désigné meilleur joueur du match. C'est justement dans le secteur défensif que l'équipe locale s'illustre mieux avec trois "clean sheets" réussis en quatre sorties. L'équipe du Sénégal est, jusque-là, la meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé.

Comme les deux autres pays organisateurs, la Tanzanie et le Kenya, l'Ouganda s'arrête en quart de finale.

Tenants du titre, les Lions locaux vont rencontrer le Maroc en demi-finale mardi.