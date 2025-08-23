Guinée: Entreprenariat - Aminata Soumah dédie son Prix international à la Jeunesse planétaire

Le Prix de la meilleure délégation au Modèle International des Nations Unies a été présenté ce samedi 23 août 2025 aux autorités guinéennes, à Conakry. Le thème portait sur "Rebâtir une Génération de Leaders Engagés". Aminata Soumah, juriste de formation est bénéficiaire de ce prix. Elle explique le but de cette présentation aux autorités du pays.

"Présenter ce prix aux autorités n'est pas qu'une simple cérémonie. C'était pour affirmer notre engagement à soutenir plus de cent mille (100.000) jeunes dans la formation du leadership mais aussi en développement personnel. Nous avons constaté lors des candidatures pour le Modèle International des Nations Unies que la plupart des jeunes venaient mais ne savaient pas comment se prononcer sur des thématiques très cruciales, ne savaient pas comment se présenter ou encore prendre la parole devant le public. Ces personnes, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, mais ils ont juste besoin d'un coup de pouce de chacun de nous. Et moi ce prix, je l'ai dédiée à la Jeunesse planétaire. Donc, elle doit savoir qu'aucun développement ne peut se passer sans elle, et pour se faire, il faut se former", a-t-elle conseillé.

Ibrahima Kalil Kourouma, représentant du Ministère de la Jeunesse a rappelé qu'en tant qu'autorité, ils ont le plein devoir de contribuer à investir dans la formation, l'accompagnement et l'insertion des jeunes.

"En tant que gouvernement, nous avons le devoir de contribuer à investir dans la formation, l'accompagnement et l'insertion de cette Jeunesse afin qu'elle devienne le modèle de la transformation économique, sociale et politique de notre pays. À travers le Ministère de la Jeunesse, des programmes d'insertion socio-professionnelles et économiques de formation et d'entreprenariat des jeunes ont été mis en oeuvre notamment via le Fond National pour l'Insertion des Jeunes (FONIJ)", a fait savoir le représentant du Ministère.

Il est à rappeler que la compétition s'est déroulée dernièrement à Kinshasa.