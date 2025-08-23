Guinée: Coyah - Le bilan de l'éboulement à Sanoyah revu à la hausse

Trois jours après l'éboulement meurtrier à Sanoyah dans la préfecture de Coyah, les équipes de secours composées de l'armée, de la protection civile et de la Croix-Rouge s'activent sur le site du drame pour tenter de retrouver d'autres victimes. Ce samedi 23 août 2025, deux corps ont été extraits des décombres avant midi.

Le bilan s'alourdit ainsi à 20 morts, 11 blessés, des disparus et une vingtaine de maisons ravagées.

Hier vendredi, cinq corps ont été retrouvés par les équipes de secours. Les recherches se poursuivent.