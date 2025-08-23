Sénégal: Variole du singe-Mpox - Le pays enregistre un cas importé

Le vendredi 22 août 2025, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) a été informé de la confirmation d'un cas de Mpox, communément appelée variole du singe, a-t-on appris d'un communiqué diffusé ce samedi.

Il s'agit selon les services du ministère, d'un ressortissant étranger entré au Sénégal le 19 août 2025. En effet, présentant des signes évocateurs de la maladie, il a été admis au Service des Maladies Infectieuses de l'Hôpital de Fann le 21 août 2025, où un prélèvement a été réalisé, détaille la source qui affirme que ce dernier est revenu positif le 22 août 2025.

Son état clinique étant stable, le patient est actuellement placé en isolement et bénéficie d'une prise en charge conforme aux protocoles sanitaires en vigueur, si l'on en croit le MSAS.

En terme de dispositifs de surveillance, souligne le communiqué, le MSAS a immédiatement mis en oeuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour prévenir toute propagation de la maladie.

Quant aux recommandations formulées à cet effet, le Ministère invite la population à faire preuve de sérénité, à suivre les conseils des agents de santé, et à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d'apparition de signes.