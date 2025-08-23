Abdoulaye Fall est élu président de la Fédération sénégalaise de football pour un mandat de 4 ans avec 322 voix au second tour contre 30 pour Mady Toure, sur 368 suffrages exprimés (dont 16 nuls).

C'est ce qui ressort du procès-verbal publié hier, vendredi 22 août 2025, par la commission électorale après 20 jours d'attente et de polémique sur une voix de trop constatée le soir le scrutin. Au premier tour le successeur de Senghor a engrangé 300 voix et non 301 comme l'avait annoncé le président de la commission Seydou Diagne. Le camp de Mady Toure proteste et entend le TAS (Tribunal arbitral des Sports) mais aussi les juridictions sénégalaises pour des faits supposés de corruption.

Ouf ! Enfin, la fumée blanche a fini par jaillir pour confirmer l'élection de Abdoulaye Fall a la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Après 20 jours d'attente, la commission électorale présidée par Maitre Seydou Diagne a publié hier, vendredi 22 août 2025, le procès-verbal qui confirme l'élection du président de l'As Bambey. Selon le PV, il a obtenu 300 voix contre 301 initialement annoncé le jour du scrutin, suivi de Mady Toure 116 voix, Me Augustin Senghor 92 voix et Oumar Ndiaye 1 voix.

N'ayant pas obtenu les 2/3 de voix pour passer dès le premier tour, un second tour était nécessaire pour se conformer à l'article 40-2 des statuts. Pour ce deuxième scrutin, la commission électorale renseigne que sur 368 suffrages exprimés (dont

16 nuls), Abdoulaye Fall a obtenu 322 voix contre 30 voix pour Mady Toure. Par conséquent concluent Me Seydou Diagne et ses collègues, « Abdoulaye Fall a été élu Président de la FSF pour un mandat de 4 ans ».

A noter que le candidat Mady Toure a quitté la salle et son staff après avoir notifié à la commission élection des cas de corruption. Reste maintenant à savoir si la coalition MT2025 va saisir le Tribunal Arbitral des Sports (TAS) seul compètent a la matière ou si comme l'avaient certains de son camp vont saisir directement le procureur de la République.

VOICI LES 23 MEMBRES DU COMITE EXECUTIF

1-Abdoulaye Fall, Président

2-Babacar Ndiaye, 1er Vice-président

3-Thierno Diane, 2ème Vice-président

4-Papa Sidy Lo, 3ème Vice-président

5-El Hadji Amadou Kane, 4ème Vice-président

6-Elimane Abou Lame, 5ème Vice-président

7-Cheikh Ahmed Tidiane Seck, 6ème Vice-président

8-Mamadou Gueye, Représentant des Clubs de Ligue 1

9-Omar Samb, Représentant des Clubs de Ligue 1

10-Seydou Sane, Représentant des Clubs de Ligue 1

11-Ndiamé Diop, Représentant des Clubs de Ligue 2

12-Moussa Mbaye, Représentant des Clubs de Ligue 2

13-Aliou Dabo, Représentant des Clubs du Championnat National Amateur

14-Sadio Cissokho , Représentant des Clubs du Championnat National Amateur

15-Ousmane Thiane Sarr, Représentant des Clubs du Championnat National Amateur

16-Cheikh Ahmadou Bamba Ba, Représentant des Ligues Régionales

17-Bacary Cisse, Représentant des Ligues Régionales

18-Abdoulaye Cisse, Représentant des Ligues Régionales

19-Mouhamed Samb, Représentant des Ligues Régionales

20-Aïcha Henriette Ndiaye, Représentante du Football Féminin

21-Omar Guèye Ndiaye, Représentant du Football Spécifique

22-Malang Diedhiou, Représentant l'Association Nationale des Arbitres

23-Dr. Babacar Ngom, Représentant l'Association des Médecins du Sports