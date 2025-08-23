Sénégal: La Fondation Abdou Diouf Sport-Vertu entend valoriser le legs de son parrain

La Fondation Abdou Diouf Sport-Vertu, à l'occasion du 90e anniversaire de l'ancien président sénégalais, a prévu une série d'activités pédagogiques visant la promotion de son héritage politique et social. Ces festivités visent aussi à rappeler les réalisations de ce dernier dans les domaines politique, économique et culturel.

Abdou Diouf, à l'aune de son 90e anniversaire, a encore toute sa place dans le champ de l'histoire politique et sociale du Sénégal. Tel semble être le message des responsables de la Fondation Abdou Diouf Sport-Vertu qui a tenu, hier, vendredi 22 août 2025, un point de presse à Dakar. À cette occasion, Moustapha Tall, président de ladite Fondation, est revenu sur l'importance des différentes activités et autres évènements devant marquer la célébration du 90e anniversaire de l'ancien président de la République.

« Nous sommes réunis, aujourd'hui, pour annoncer le lancement des festivités marquant les 90 ans d'Abdou Diouf. Le président Diouf a été un acteur clé de la vie politique sénégalaise et son héritage continue d'inspirer les générations actuelles et futures », a-t-il déclaré d'entrée avant d'ajouter que « cet évènement est une occasion unique pour rendre hommage à l'homme d'État qui a servi le Sénégal avec distinction et marqué l'histoire de notre pays ».

Poursuivant, l'ancien inspecteur général d'État nous renseigne que cette célébration, loin d'être une commémoration, a avant tout pour but de réfléchir sur l'impact de son héritage en matière de réalisations et de contributions à la politique, à l'économie et à la société sénégalaise, africaine et francophone. « L'activité phare de cet évènement se déroulera le 2 septembre 2025 à 09 h au Musée des Civilisations noires. Une exposition linéaire sur la vie du parrain de l'enfance à l'ascension de l'homme est prévue à cet effet.

Elle sera suivie d'une conférence qui regroupera des experts et des universitaires sur l'histoire et le parcours du président Abdou Diouf. Cette célébration sera placée sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye », affirme-t-il. Selon l'ancien directeur général des Douanes, une émission sur la chaîne de télévision francophone TV5 est aussi prévue le 5 septembre prochain.

Un évènement qui permettra à des intellectuels, tels que Maurice Soudieck Dione, de revenir sur l'impact de l'héritage d'Abdou Diouf sur le plan politique, social et culturel. Dans la foulée, Moustapha Tall a fait savoir qu'une table ronde, organisée par l'Association des Juristes africains (Aja) et la Fondation Abdou Diouf Sport-Vertu se tiendra le 6 septembre dans un hôtel de la place. Le panel, dit-il, permettra de rendre hommage à l'ancien chef de l'État pour son rôle dans divers domaines (diplomatique, juridique et politique).

Concernant le volet sportif, la Fondation entend récompenser et encourager, à la cérémonie de la 14e édition de son gala, prévue à la fin de cette année, les sportifs africains qui se sont distingués lors des différentes compétitions internationales.