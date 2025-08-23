Sénégal: Un cas de Mpox détecté à Dakar

23 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe qu'un cas que Mpox ou variole du singe, a été détecté à Dakar.

« Il s'agit d'un ressortissant étranger entré au Sénégal le 19 août 2025. Présentant des signes évocateurs de la maladie, il a été admis au Service des Maladies Infectieuses de l'Hôpital de Fann le 21 août 2025, où un prélèvement a été réalisé. Ce dernier est revenu positif le 22 août 2025 », peut-on lire. Le MSAS de préciser que l'état clinique du patient est stable. Il est d'ailleurs placé en isolement et bénéficie d'une prise en charge en conformité avec les protocoles sanitaires en vigueur.

« Le ministère invite la population à faire preuve de sérénité, à suivre les conseils des agents de santé, et à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d'apparition de signes », poursuit la note.

Le ministère ajoute que pour toute information complémentaire, il faudra appeler au numéro vert suivant : 800 00 50 50.

