Sénégal: Sédhiou - Un septuagénaire est retrouvé mort dans un puits

23 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Jonas Souloubany Bassène

Le drame s'est produit ce samedi matin vers 8 heures au quartier Montagne Rouge, au sud de la périphérie de la commune de Sédhiou.

Le corps sans vie d'Amadou Oury Amadou Diallo, âgé de 65 ans, a été découvert au fond d'un puits.

Ce résident de Santassou serait tombé accidentellement dans le puits, alors que le puisatier s'était retiré du trou. Selon des témoins, la victime était chargée de tirer le sable à partir d'une corde à laquelle était noué un seau.

La police s'est rendue sur les lieux pour procéder au constat légal. Les sapeurs-pompiers ont ensuite extrait le corps et l'ont transporté à la morgue de l'hôpital régional de Sédhiou.

