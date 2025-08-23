Afrique: AfroBasket 2025 - Battu par le Mali, le Sénégal éliminé en demi-finale

Le Sénégal ne disputera pas la finale de l'AfroBasket 2025 après sa défaite 80-88 en demies contre le Mali. C'est la cinquième fois de suite que les Lions butent à ce stade de la compétition.

Désillusion pour le Sénégal. Les Lions ont perdu contre le Mali en demi-finale de l'AfroBasket 2025, 80-88. Après 28 ans de disette, les coéquipiers de Brancou Badio espéraient de nouveau goûter à un sacre, mais devront patienter quatre ans de plus.

Pourtant, les Lions ont idéalement débuté avec un 22-19 lors du premier quart-temps. Cependant, les Maliens ont repris du poil de la bête et ont infligé un cinglant 24-13 aux Sénégalais lors du deuxième quart-temps, rejoignant les vestiaires avec une avance de 8 points (43-35). Les Aigles sont toujours devant à la fin de la troisième manche, remportée 24-23.

Le Sénégal, malgré un 22-20 lors de la dernière manche, s'incline pour la cinquième fois de suite en demi-finale de l'AfroBasket. Le capitaine Brancou Badio, muselé par les Maliens, n'a mis que 15 points, alors qu'il en avait mis au moins 30 lors des deux derniers matchs. Le meilleur marqueur sénégalais a été Jean-Jacques Boissy, auteur de 19 unités, alors que, côté malien, Mahamane Coulibaly a planté 23 points.

Une maladresse coupable

Cette défaite du Sénégal est imputable à une maladresse criante au tir. Les Lions n'ont en effet tourné qu'à 45,71 % au tir, mettant 32 tirs sur 70. À 3 points, c'est pire avec un 8/32, soit 25 % de réussite.

Les Lions devront se remobiliser avant de disputer le match pour la troisième place ce samedi.