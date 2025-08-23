Sénégal: Don de matériel sportif en Casamance - Un « conteneur d'espoir » pour la jeunesse de Niaguis

Un souffle nouveau traverse la commune de Niaguis et six autres villages de la Casamance. Grâce à l'ONG Football Mission, basée en France, un important lot de matériel sportif et pédagogique a été remis aux populations. Un geste salué comme un levier de développement et un symbole d'ouverture pour toute cette jeunesse en quête d'avenir.

ZIGUINCHOR - L'hôtel de Niaguis a vibré ce samedi 23 août d'une effervescence particulière. À l'occasion d'une cérémonie officielle, l'ONG Football Mission, implantée en France, a remis un conteneur rempli de matériel sportif (ballons, maillots, blousons, godasses...) et pédagogique à sept localités de Casamance. Il s'agit des villages de Diourou, Kantène, Djibélor, Boutoute, Bambali, Mlomp et Baghère. Une initiative qui vise à appuyer le développement des terroirs par le football, discipline qui suscite passion et espoir dans cette région.

« Au nom de toutes les populations de Niaguis, je dis un grand merci à l'association donatrice. Cependant, je voudrais demander aux partenaires de continuer à soutenir cette frange importante de la société », a déclaré Alassane Ndiaye, chef du village de Niaguis.

Pour Thierno Diallo, porte-parole des bénéficiaires, l'impact dépasse largement la valeur matérielle du don. « Ce don est précieux. Il offre la possibilité à toute la jeunesse de Niaguis de rêver. Ces jeunes qui sont accompagnés peuvent dignement représenter le Sénégal dans les années à venir », a-t-il affirmé avec conviction.

Présent à la cérémonie, Guillaume Lanneree, attaché de coopération en Casamance et au Sénégal oriental, a rappelé la fibre footballistique de la région. « La Casamance est une terre de football. Ce territoire a déjà produit beaucoup de phénomènes. On peut citer Bocandé, Aliou Cissé et le phénomène Sadio Mané », a-t-il souligné.

De son côté, l'adjointe au maire, Flavie Kanfom, a insisté sur la portée symbolique de cette réception. « Ce moment est historique pour Niaguis. Avec ce don, nous recevons une énergie, un souffle nouveau. Le sport, c'est l'école de la vie. Il apprend la solidarité, la persévérance, l'endurance... Ce don vient donner des ailes à nos rêves », a rassuré la collaboratrice du maire Victorine Anquédiche Ndèye.

Dans le même élan, le sous-préfet de l'arrondissement, Massamba Mbaye, a salué une action exemplaire. « Cette cérémonie marque un tournant décisif dans la vie des enfants bénéficiaires. Le football suscite un grand engouement. La réception de ce matériel est un bel exemple de coopération », a-t-il affirmé.

Ainsi, au-delà des ballons, maillots et équipements pédagogiques, c'est une promesse de renouveau et d'avenir qui a été livrée dans ce conteneur. Un geste qui rappelle que, par le sport, la jeunesse de Casamance peut bâtir des lendemains meilleurs.