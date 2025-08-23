Sénégal: Premier League - Pape Matar Sarr et Tottenham surclassent Manchester City

Tottenham démarre la saison en force. Les Spurs, avec une prestation remarquée de Pape Matar Sarr, ont décroché une victoire précieuse (0-2) sur le terrain de Manchester City lors de cette deuxième journée de Premier League.

Pape Matar Sarr, homme du matchCe succès, le deuxième en autant de matchs, confirme le début de saison parfait de l'équipe. Forts de cette entame idéale, les vainqueurs de la Ligue Europa affichent clairement leur ambition de faire mieux que la saison précédente et de concurrencer les favoris pour le titre de champion d'Angleterre.

Pape Matar Sarr, un pilier essentiel dans l'entrejeu

Élu homme du match, le milieu de terrain sénégalais Pape Matar Sarr s'est, une nouvelle fois, illustré, démontrant son importance dans le système de Thomas Frank. Le natif de Thiès conserve une bonne dynamique depuis la pré-saison avec les Spurs.

Avec ces performances de « patron du milieu », Pape Matar Sarr envoie un message fort au sélectionneur national Pape Thiaw, qui doit composer avec une forte concurrence dans l'entrejeu. L'ancien Messin sera un atout majeur pour les Lions de la Téranga lors du prochain rassemblement pour les matchs de la 7ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, face au Soudan et à la RDC, respectivement les 4 et 9 septembre.