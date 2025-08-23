Al Ahli a remporté la Supercoupe d'Arabie saoudite en s'imposant au bout du suspense face à Al Nassr (2-2, 5-3 aux tirs au but).

Privé de son attaquant Sadio Mané, expulsé en demi-finale, Al Nassr a vu le titre lui échapper après un match à rebondissements, scellé par la performance héroïque d'Édouard Mendy.

Les hommes de Jorge Jesus ont ouvert le score grâce à un penalty de Cristiano Ronaldo à la 40e minute. Mais Al Ahli est revenu au score juste avant la pause grâce à un but de Franck Kessié.

En seconde période, alors que la rencontre semblait se diriger vers la séance de tirs au but, Marcelo Brozović a donné l'avantage à Al Nassr à la 82e minute. C'était sans compter sur la détermination d'Al Ahli, qui a arraché l'égalisation à la fin du temps réglementaire grâce à une puissante tête d'Ibañez sur un corner de Riyad Mahrez.

Édouard Mendy, l'ange gardien

La décision finale s'est jouée aux tirs au but, et c'est là que l'international sénégalais Édouard Mendy a fait la différence. Le gardien des Lions de la Teranga, également capitaine du club d'Al Ahli, a réalisé un arrêt crucial sur le quatrième tir adverse, offrant le titre à son équipe sur le score de 5-3.

Al Ahli remporte ainsi la Supercoupe asiatique et Édouard Mendy soulève son premier trophée de la saison en tant que capitaine. Mendy est aujourd'hui un des joueurs les plus importants de l'équipe nationale du Sénégal et sera crucial lors des prochaines échéances des Lions en septembre.