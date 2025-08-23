Thilogne — L'Etat va procéder à la construction d'une digue de protection et des ralentisseurs à Thilogne (Matam, nord) en vue d'atténuer la vitesse de l'eau qui provient des deux rivières qui ceinturent cette ville du nord du pays, a déclaré samedi le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Cheikh Tidiane Dièye.

"Avec mes équipes, je suis venu ici à Thilogne pour constater les travaux qui ont démarré dans la ville avec l'aide du Génie militaire. Il s'agit de construire une digue qui va protéger la localité de l'avancée des eaux, mais aussi des ralentisseurs pour atténuer la vitesse des eaux qui passent par les deux rivières", a dit le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Cheikh Tidiane Dièye.

Il s'exprimait au cours d'une visite de terrain effectuée au quartier Darou Salam de Thilogne, où les eaux avancent à grands flots avant de se rendre sur les deux rivières de la ville. Le maire de la ville de Thilogne Mamadou Elimane Kane a pris part à cette visite de terrain.

M. Dièye a précisé que les travaux de mise en place de la digue se feront "dans les règles de l'art" avec les moyens et outils les plus appropriés pour ce site dans le but "d'empêcher les eaux qui arrivent dans la ville d'agresser les parois constitués d'un sol meuble pouvant faire tomber des habitations".

"Ces eaux seront stabilisées avant d'être drainées hors de la ville, vers le marigot", a promis Cheikh Tidiane Dièye.

"Cela permettra d'éviter des éboulements et de réduire la vitesse de l'eau avec des ralentisseurs qui seront mis entre les parois des ravins. Pour l'année prochaine, nous sommes en train de mettre en place un nouveau dispositif qui sera une solution durable fondée sur la nature", a-t-il promis.

"Les eaux ne devront plus être une source de catastrophe pour les populations. Nous allons les utiliser, les laisser là où elles doivent être, les y stocker le plus longtemps possible en vue de générer des activités agricoles, pastorales et halieutiques", a assuré M. Dièye.

Des engagements ont aussi été pris par le ministre concernant l'axe Thianiaf-Dembancané, soutenant que des dispositions ont été prises avec l'AGEROUTE qui va réaliser les travaux.

A Oréfondé aussi, la délégation du ministre a procédé à des reconnaissances dans des sites où des travaux seront démarrés dans le cadre de la gestion des inondations.

Le gouverneur de la région de Matam Said Dia et le préfet Tening Faye ont pris part à la visite.