Sénégal: Tivaouane - La cohésion sociale, fil conducteur des activités du Mawlid 2025

Tivaouane, 23 août 2025 (APS) - Le thème de la cohésion sociale est au coeur de l'édition 2025 du Gamou de Tivaouane, a annoncé, samedi dans la cité religieuse, Abdoul Hamid Sy, président de la Cellule Zawiya Tijaniyya et responsable de la communication du COSKAS, le comité d'organisation de cet événement qui célèbre la naissance du Pophète (PSL).

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a choisi pour l'édition 2025 du Mawlid, le thème "Célébrer le Mawlid pour une société plus cohésive", a dit Abdoul Hamid, lors d'un point de presse, en prélude à ce rassemblement religieux annuel.

"Le Khalife appelle à la réconciliation des coeurs, à la retenue des acteurs politiques et à l'engagement spirituel des chefs religieux, pour pacifier la nation", a-t-il déclaré.

Selon lui, ce choix traduit la volonté du guide religieux de replacer la commémoration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL) au coeur de "l'unité nationale et du vivre-ensemble".

L'édition de cette année, qui coïncide avec le 1500-ème anniversaire de la naissance du Prophète (PSL), sera marquée par un programme scientifique, culturel et religieux "riche et varié".

Au menu des activités, un symposium sur les écrits de Cheikh Al Hadj Malick Sy (Mbindum Maam Maodo), un colloque intitulé "El Hadj Malick Sy, parcours d'un homme, empreinte d'une époque", la troisième édition du Hackathon en partenariat avec la SONATEL, ainsi que les "Leçons et lumières de Ndiarndé", consacrées à des figures emblématiques de la Tijaniyya.

Sont également prévus une exposition numérique, un forum de l'Université populaire de Maodo, des ĵ"Takkusaan" (après-midi) dédiés à Seydi Jamil et Sokhna Aida Sy, un forum sur le tourisme religieux, en plus de la cérémonie officielle et de la nuit du Gamou.

Des dispositions particulières d'accréditation et d'hébergement seront prises concernant les médias, a dit M. Sy.

Serigne Moustapha Sy Al Amine a insisté sur "le comportement exemplaire" attendu des fidèles, notamment en matière d'habillement et de fidélité aux enseignements de Seydi Hadji Malick Sy.

Il a alerté sur les risques d'inondations liés à la multiplication des points bas à Tivaouane, en cette saison des pluies, appelant les services compétents à intervenir rapidement.

Le responsable religieux a, par ailleurs, invité l'AGEROUTE à réparer les routes défectueuses, tout en exprimant ses préoccupations concernant la prise en charge sanitaire.

Il a rappelé que l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh avait récemment été impacté par les eaux.

Comme l'an dernier, la cérémonie officielle du Mawlid se tiendra dans la matinée, afin de permettre à la délégation gouvernementale de se retirer avant la prière de "tisbar".

Un comité de vigilance veillera au respect des recommandations du Khalife et à la prévention de tout excès ou folklore jugé inapproprié.

Délivrant le message du Khalife général, Serigne Habib Sy Borom Daradji a affirmé que "la meilleure nuit est celle dédiée au Prophète Mohamed (PSL)", ajoutant que "Seydi Hadji Malick Sy a consacré toute sa vie au service du Prophète (PSL)".