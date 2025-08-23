Sénégal: Alioune Tine - 'Il nous faut davantage décentraliser le débat public'

Ziguinchor — Le président de l'ONG Afrikajom Center, Alioune Tine, a plaidé, samedi, pour une plus grande décentralisation du débat public, invitant les autorités à utiliser, dans cette perspective, toutes les personnes ressources dont elles peuvent disposer au plan national et au sein de la diaspora.

"Nous sommes venus à Ziguinchor pour faire écho des problématiques dans la région. Donc, décentraliser les débats publics. Ce qui permet d'élargir le débat", a-t-il déclaré.

Alioune Tine intervenait lors de la présentation de l'étude intitulée "Sunu Gis Gis" (Notre vision, en français), consacrée à l'exercice du pouvoir d'Etat sous Bassirou Diomaye Faye.

"Nous voulons rendre beaucoup plus visibles les ressources humaines que nous avons sur place", a-t-il dit, avant d'inviter les nouvelles autorités à s'inscrire dans la continuité et à utiliser toutes les personnes ressources disponibles au plan national et au sein de la diaspora.

Sous l'égide de l'ONG Afrikajom Center, cette rencontre a rassemblé des experts, intellectuels, des membres de la société civile et acteurs de développement.

Les débats ont porté sur la première année d'exercice du pouvoir par le président Bassirou Diomaye Faye, les défis liés à la consolidation de la démocratie sénégalaise et de la décentralisation.

"On ne peut pas se développer sans la décentralisation. La décentralisation en elle-même fait partie de la démocratie. Elle permet aux gens de s'émanciper et d'appliquer une politique de souveraineté", a soutenu Alioune Tine.

Le président d'Afrikajom Center a par ailleurs plaidé, à cette occasion, pour l'effacement de la dette des pays africains et du Sénégal en particulier, "un des rares pays dans la sous-région où existe une démocratie".

Selon lui, ce plaidoyer prend en considération la destination de la dette, "c'est-à-dire "là où l'on met l'argent de la dette", pour que cette dernière soit "moralement acceptable".

"Il y a des efforts en matière diplomatique des autorités publiques de répondre à toutes les invitations qui permettent de régler les problèmes des Sénégalais", estime Alioune Tine.