Sénégal: Saint-Louis - 25 jeunes formés en transformation laitière

Le Directeur général de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), Mouhamadou Lamine Bara Lô a procédé, samedi à Saint-Louis (nord), à la remise de titres de qualification professionnelle à vingt cinq jeunes formés en transformation laitière, a constaté l'APS.

"On a eu le plaisir de remettre des titres de qualification à 25 jeunes qui ont été formés avec une majorité de femmes dans la transformation du lait", a-t-il déclaré.

Il s'entretenait avec la presse en marge de cette cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de l'antenne locale de l'ONFP.

"Il s'agit d'une formation importante parce que dans la zone de Saint-Louis, on a du lait produit mais surtout beaucoup de laits perdus, a-t-il fait remarquer.

Il a indiqué que le gouvernement du Sénégal est dans une logique de renforcement de la filière laitière, ajoutant que le grand défi pour le Sénégal, c'est de transformer les produits laitiers afin de créer davantage de valeur.

Selon lui, cette formation à permis aux récipiendaires d'avoir "la possibilité d'obtenir plus de 15 sous produits laitiers, à savoir, entre autres, du beurre, du beurre épicé, des yaourts simples et épicés et des fromages".

"Cette formation leur a permis d'avoir le savoir-faire, mais surtout d'avoir les bases nécessaires en termes d'hygiène, de qualité et de sécurité autour de ces éléments-là", a-t-il notamment fait savoir annonçant des mesures de suivi et d'accompagnement pour ces jeunes qui ont été formés.

Chef de pôle Nord de l'antenne de l'ONFP, Cheikh Talibouya Faye a rappelé que cette formation s'inscrit dans l'Agenda du ministère de la Formation professionnelle, lequel vise à "réussir la grande offensive pour la formation professionnelle à Saint-Louis".

S'exprimant au nom des bénéficiaires de cette formation, Fatoumata Binetou Sow a salué cette initiative de l'ONFP qui vise à accompagner les jeunes dans la formation professionnelle.