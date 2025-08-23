Sénégal/Ouganda: Souleymane Diallo - 'Les garçons ont fait un match héroïque '

Dakar — L'entraineur de l'équipe nationale locale de football, Souleymane Diallo a qualifié d"'héroïque" le match livré par ses joueurs lors de la victoire (0-1) devant l'Ouganda en quart de finale du Championnat d'Afrique des nations(CHAN).

"Vraiment , je remercie les garçons, qui ont fait pour moi un match héroïque, un match digne d'un quart de finale. J'espère qu'ils vont continuer dans ce sens jusqu'en finale", a-t-il dit en conférence de presse d'après match.

Les Lions locaux se sont qualifiés en demi-finale du Championnat d'Afrique des nations(CHAN) , en battant l'Ouganda (0-1) en quart de finale , ce samedi à Kampala.

L'unique but a été inscrit par Oumar Ba a la 62e minute. Les Lions locaux vont rencontrer mardi les Lions de l'Atlas du Maroc en demi-finale .

" On a joué une très belle équipe ougandaise. Parallèlement, il faudra souligner une belle entame de jeu de l'équipe sénégalaise", a analysé le technicien sénégalais.

Selon Souleymane Diallo, l'aspect mental et la profondeur du banc sont entre autres les clés de la victoire de sa formation.

Il a indiqué avoir déjà entamé la préparation de la demi-finale avec la supervision de son adversaire et va travailler sur un plan de jeu avec son staff.